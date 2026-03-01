Sanremo 2026 la finale | Sayf emoziona con la mamma ed è secondo Vince Sal Da Vinci

Durante la finale di Sanremo 2026, Sayf ha emozionato il pubblico raccontando un momento con sua madre, conquistando il secondo posto nella gara. La competizione si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, mentre il cantante genovese ha visto sfumare il sogno di vincere, rimanendo comunque tra i protagonisti della manifestazione. La serata ha visto protagonisti diversi artisti in gara.

Distacco minimo per il cantante genovese (22,2% contro 21,9%), che chiude un festival comunque straordinario, è la vera rivelazione Si ferma a un passo dal sogno la corsa di Sayf, ma rimane un Festival di Sanremo straordinario per il cantante genovese, vera rivelazione della kermesse. L'edizione 2026, la 76esima della storia, la vince Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’ con un vantaggio percentuale minimo proprio su Sayf e il suo brano ‘Tu mi piaci tanto’: 21,9% delle preferenze contro il 22,2% Terzo posto per Ditonellapiaga con ‘Che Fastidio’, quarto e quinto posto per Arisa e la coppia formata da Fedez e Marco Masini. La proclamazione... 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga Leggi anche: Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay Tutti gli aggiornamenti su Vince Sal Da. Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della finale; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della finale; Sanremo 2026, le pagelle della finale del Festival. IN AGGIORNAMENTO; La scaletta della serata finale - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it. Sanremo 2026, la finale in diretta. Trionfa Sal da Vinci, secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. La classifica finaleTutto quello che è successo nella finale di Sanremo 2026 di 28 febbraio: esibizioni, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it Sanremo 2026, i meme della finale: Andrea Bocelli come Gandalf, Max Pezzali liberato come il genio, Dargen D'Amico cenerentoloIl vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo è Sal Da Vinci. Una kermesse inaspettata, caratterizzata da brani che hanno unito la tradizione con le novità, ... leggo.it Sanremo 2026, classifica: vince Sal Da Vinci, Sayf secondo poi Ditonellapiaga. Fulminacci 7º, decimo Paradiso x.com Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre si” #extrafestival #sanremo2026 #saldavinci facebook