Al terzo giorno di Sanremo, i giovani delle Nuove Proposte sono stati protagonisti con le loro esibizioni, mentre il pubblico ha assistito a momenti emozionanti come il duetto tra artisti di fama internazionale. La serata ha visto salire sul palco anche alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano, mantenendo vivo l’interesse per le performance in programma.

SANREMO (ITALPRESS) – Al terzo giorno cominciano ad arrivare i premi di Sanremo. Sono i giovani delle Nuove Proposte a inaugurare la terza serata e anche l’albo d’oro del Festival numero 76. Il primo a iscriversi è Nicolò Filippucci. L’ex concorrente di Amici 2025 conquista la vittoria con “Laguna”, lasciando però i premi della critica delle due sale stampa ad Angelica Bove e alla sua “Mattone”. Ad accompagnare i due sfidanti ci ha pensato Gianluca Gazzoli, a salutarli invece è stata Laura Pausini. Portandoli nel punto esatto in cui Pippo Baudo aveva portato lei nel 1993, quando vinse con “La solitudine” ha augurato loro: “Vi voglio vedere in giro per il mondo con la nostra musica italiana”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf

Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e LuchèSi è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

Sanremo 2026, classifica terza serata. I migliori 5: Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Sal Da VinciLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 si consegna una nuova "cinquina" di preferito del pubblico e della giuria delle radio.

Temi più discussi: Nicolò Filippucci, chi è il cantante che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026; Nuove proposte a Sanremo 2026, vince Nicolò Filippucci. Ad Angelica Bove il premio della critica; Sanremo 2026, in testa Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Da Vinci. Filippucci vince tra i Giovani; Nuove Proposte Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore.

Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, SayfSANREMO (ITALPRESS) – Al terzo giorno cominciano ad arrivare i premi di Sanremo. Sono i giovani delle Nuove Proposte a inaugurare la terza ... iltempo.it

Sanremo, Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Poi i 15 big in gara, tra Irina, Lapo e il duetto Ramazzotti-Alicia KeysGiro di boa per Sanremo 2026. Questa sera, a partire dalle 20.35 su Rai 1, il festival andrà in scena con la terza serata. dire.it

I nostri voti e i giudizi alla finale delle Nuove proposte e alle esibizioni degli altri 15 Big - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Nicolò Filippucci vince la finale dellle Nuove Proposte con 'Laguna'. Ad Angelica Bove il premio della critica Mia Martini #Radio1 #SanremoRai #RaiPlay #nicolofilippucci x.com