Sanremo 2026 l’annuncio di Sal Da Vinci il giorno dopo la vittoria al festival

Il giorno dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, Sal Da Vinci ha annunciato pubblicamente la sua decisione. Con un messaggio diretto, ha spiegato che ha scelto di seguire una determinata strada, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua dichiarazione si è concentrata esclusivamente sulla decisione presa, senza altri commenti o approfondimenti.

“Ho deciso così”. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci rompe il silenzio e chiarisce definitivamente quale sarà il suo prossimo passo. Nei giorni successivi al trionfo si erano rincorse voci discordanti sulla sua eventuale partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026, tra chi dava per scontata la presenza e chi ipotizzava un possibile passo indietro. L’Italia sarà in gara a Vienna dal 12 al 16 maggio, alla Wiener Stadthalle, e come da regolamento il vincitore di Sanremo ha il diritto di rappresentare il Paese. Non sempre, però, questo automatismo si traduce in una partecipazione effettiva: in passato alcuni artisti hanno rinunciato, aprendo la strada ad altri nomi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026, la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso OllySal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 e si appresta ora a partecipare all’Eurovision 2026.

Sanremo 2026, la festa di Sal Da Vinci dopo la vittoriaAll’Eurovision “ci andrò”: è la promessa di Sal Da Vinci nella notte sanremese, dopo aver vinto la 76esima edizione del Festival.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

