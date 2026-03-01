Sal Da Vinci parteciperà all' Eurovision 2026 la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso Olly

Sal Da Vinci ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione all’Eurovision 2026, arrivando dopo aver vinto il Festival di Sanremo. La notizia arriva in seguito alle discussioni nate dopo il caso Olly, che avevano sollevato dubbi sulla sua candidatura. Ora, il cantante si prepara a rappresentare l’Italia alla prossima edizione del concorso musicale europeo.

Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 e si appresta ora a partecipare all’Eurovision 2026. Il cantante ha confermato che sarà presente alla kermesse continentale ai cronisti che lo hanno intercettato pochi minuti dopo la sua proclamazione. Nel 2025 il vincitore del Festival, Olly, decise di rinunciare e, al suo posto, vi partecipò il secondo classificato, Lucio Corsi. Sal Da Vinci a Eurovision 2026 Sal Da Vinci andrà all’Eurovision. A riportarlo è LaPresse che ha intercettato il vincitore di Sanremo 2026 dopo la proclamazione arrivata sul palco dell’Ariston dalla voce di Carlo Conti. La conferma, dunque, è arrivata dallo stesso cantante napoletano che, uscito dal celebre teatro sanremese, è stato accolto da un bagno di folla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

