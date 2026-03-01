Sanremo 2026 | i Conti tornano per la finale quasi il 70% di share Il successo di un Festival formato famiglia

Sanremo 2026 si è concluso con un record di ascolti, raggiungendo una media del 68,8% di share e coinvolgendo oltre 11 milioni di spettatori durante la serata finale. La manifestazione, definita da molti come un festival “formato famiglia”, ha visto il ritorno dei Conti, che hanno contribuito al successo complessivo dell’evento. La serata conclusiva ha registrato un’affluenza significativa di pubblico televisivo.

Sanremo 2026 chiude in bellezza totalizzando, in occasione della serata finale, una media di ascolti del 68,8% con 11 milioni e 22 mila spettatori. Terzo miglior risultato di share da oltre 25 anni. Un grande risultato per la Rai e per Carlo Conti in quello che sarà ricordato come il Festival della famiglia. Una definizione valida non solo per il meritato trionfo del nazional-pop di Sal Da Vinci” con “Per sempre sì” che racconta di un matrimonio con tanto di promessa in chiesa: “Io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te. Da qui sarà per sempre sì”. Intanto perché sul matrimonio c’era un’altra canzone “Ora e sempre”, di un elegante pop scritta da Raf assieme al figlio Samuele (e la figlia Bianca ha ballato sul palco venerdì mentre il padre duettava con The Kolors). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sanremo 2026, Carlo Conti chiude in bellezza: la finale vola oltre il 68% di shareLa serata finale del Festival domina gli ascolti del 28 febbraio: oltre il 68% di share per l'evento Rai1, con la seconda parte sopra il 74%.

