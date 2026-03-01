Sanremo 2026 11.022000 di spettatori con il 68,8% di share | gli ascolti della finale del Festival

La finale di Sanremo 2026, andata in onda sabato 28 febbraio all'Ariston, ha registrato 11.022.000 spettatori con un 68,8% di share. I dati auditel mostrano un’affluenza significativa e una partecipazione elevata durante tutta la serata, confermando l'interesse del pubblico verso l’evento musicale. Questi numeri rappresentano una delle più alte affluenze di quest’edizione del festival.

Finale di Sanremo 2026, gli ascolti in diretta. Quali sono i dati auditel, di share e di ascolto dell'ultima serata andata in onda sabato 28 febbraio all'Ariston? Commentando i dati della quarta puntata, quella dedicata ai duetti, Carlo Conti ha detto: «Ringrazio per questo bellissimo risultato di ieri sera. Non è facile, di solito si va a calare ed è un'ulteriore gioia. Il merito è di tutta la squadra». Un dato d'ascolto che vede lo share raggiungere un risultato storico, in risalita rispetto alle serate precedenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Leggi anche: A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share)

A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share)

