La finale di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti, si è conclusa con un ascolto superiore al 68% di share, secondo i dati ufficiali. La serata, andata in onda il 28 febbraio, ha visto la seconda parte raggiungere oltre il 74% di share. L'evento, trasmesso su Rai1, ha ottenuto risultati di ascolto notevoli, confermando il forte interesse del pubblico.

La serata finale del Festival domina gli ascolti del 28 febbraio: oltre il 68% di share per l'evento Rai1, con la seconda parte sopra il 74%. Tutti gli altri programmi restano distanti. La serata finale di Sanremo 2026, in onda sabato 28 febbraio - pur registrando un calo rispetto allo scorso anno, si conferma - come previsto - il programma più visto della serata. La conclusione della kermesse caanora domina ancora una volta gli ascolti, lasciando pochissimo spazio alla concorrenza e si conferma ancora una volta un evento televisivo difficilmente contrastabile: anche con una leggera flessione rispetto al 2025, resta di gran lunga il titolo più seguito.

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, Carlo Conti chiude in bellezza: la finale vola oltre il 68% di share

Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della finale vinta da Sal Da Vinci, Carlo Conti va al 68,6% di shareCarlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella serata finale di Sanremo 2026 di sabato 28 febbraio.

