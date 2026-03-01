sanremo 2026 fulminacci vince il premio della critica mia martini

A Sanremo 2026, Fulminacci si è aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini durante la manifestazione. La vittoria ha visto il cantante prevalere sugli altri concorrenti, conquistando il riconoscimento assegnato dalla critica. La premiazione si è svolta nel corso del festival, con il pubblico e gli organizzatori che hanno assistito alla consegna del premio. La vittoria rappresenta un momento importante per l’artista.

Fulminacci ha vinto il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2026: ecco il podio, stracciata la concorrenza. Fulminacci ha vinto il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1. La rivelazione della kermesse, con il suo brano Stupida sfortuna ha stracciato la concorrenza, ottenendo ben 26 voti su 100 votanti. Dietro di lui, staccatissimi, Ermal Meta con 17 voti per la sua Stella stellina e Levante con 13 per Sei tu. Guarda tutte le nostre interviste agli artisti in gara a Sanremo e leggi tutti i nostri articoli sul Festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026: Serena Brancale e Fulminacci vincono i Premi della Critica e della Sala StampaMentre il verdetto finale del Festival di Sanremo 2026 infiamma il pubblico e i social, l’Ariston assegna i suoi riconoscimenti più pesanti dal punto di vista artistico: ... leggo.it

I vincitori dei premi della critica Mia Martini e della Sala Stampa Lucio Dalla di Sanremo 2026Fulminacci vince il Premio Mia Martini con Stupida Sfortuna (26 voti su 102), superando Ermal Meta e Levante ... fanpage.it

