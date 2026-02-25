Sanremo 2026 la classifica | in Top 5 Arisa Fulminacci Brancale Ditonellapiaga e Fedez-Masini

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini sono stati i protagonisti della prima serata di Sanremo 2026, grazie ai voti di stampa, tv e pubblico online. La classifica non mostra le posizioni precise, ma indica chiaramente chi ha ricevuto il maggior supporto. Tra i riconoscimenti, si conta anche il riscontro positivo sui social e tra gli spettatori in sala. La gara tra gli artisti continua con entusiasmo.

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini. Sono i cinque più votati da sala stampa, tv e web della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in una graduatoria in cui non viene indicata la posizione degli artisti. Lo ha annunciato Carlo Conti al termine della serata. A votare è stata solo la Giuria della Sala Stampa. Il sistema cambia nelle serate successive. (Photo by Marco AlpozziLaPresse) Oggi e domani classifica da Televoto e Giuria delle Radio. Nella seconda e terza serata di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio si esibiranno i 30 big in gara, 15 in ogni sera e la classifica sarà determinata dal Televoto e la Giuria delle Radio, che avranno un peso del 50% nella classifica provvisoria finale delle 5 canzoni più votate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniArisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez con Masini sono i primi cinque classificati della serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo che le votazioni sono state chiuse.

Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale)Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini si trovano nella top 5 della prima serata di Sanremo 2026, grazie ai voti raccolti dal pubblico e dalla giuria.

Sanremo 2026, classifica prima serata: Top 5 Shock! Sorpresa Fulminacci, ma chi è primo davvero...

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; I cantanti di Sanremo 2026, la classifica di chi ha partecipato più volte al Festival; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci.

La classifica Top 5 della prima serata di Sanremo 2026 (in ordine casuale)I cinque nomi sono quelli preferiti dalla sala stampa tv e web. Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale ci hanno preso, indovinando tutti i cantanti (tranne una) ... iodonna.it

Sanremo 2026, seconda serata: la diretta della conferenza stampa con Carlo Conti, la scaletta, la classifica e gli ospitiOggi 25 febbraio 2026 la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Dopo la prima serata di ieri con l'esibizione dei trenta big in gara oggi ci cambia. ilmattino.it

Fedez e Masini ci hanno emozionato #fedez #masini #radior101 #extrafestival #sanremo2026 - facebook.com facebook

Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini: la prima Top 5 di Sanremo Dopo le esibizioni dei trenta artisti in gara, la prima classifica 'random' di Sala Stampa, web e tv x.com