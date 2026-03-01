fulminacci vince il premio della critica a sanremo 2026

Fulminacci si è aggiudicato il Premio della critica a Sanremo 2026. Il cantante, noto per il suo stile ironico e misurato, ha ricevuto il riconoscimento durante la manifestazione musicale. La sua crescita artistica, avvenuta senza fretta, ha portato alla vittoria in questa sezione del festival. La premiazione si è svolta durante la serata conclusiva dell’evento.

Romano, 28 anni, vero nome Filippo Uttinacci, appassionato di cinema di Nanni Moretti, all'Ariston c'era già stato nell'anno del Covid. Palloncini in platea, interviste via zoom e «Santa marinella, io e te siamo un pianeta e una stella». Cinque anni dopo è un’altra storia: il pubblico è tornato, ed è enorme. Ed è cresciuto anche lui. Arriva un nuovo album, e soprattutto il primo tour nei palazzetti, anzi, nei «palazzacci». La sua forza? Essere cresciuto piano. Il suo è un «cantautorato lento», ossia «fin dall’inizio abbiamo scelto di non correre, di crescere senza picchi. Non faccio questo per avere una vita folle: mi piace scrivere le canzoni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026: Serena Brancale e Fulminacci vincono i Premi della Critica e della Sala StampaMentre il verdetto finale del Festival di Sanremo 2026 infiamma il pubblico e i social, l’Ariston assegna i suoi riconoscimenti più pesanti dal punto di vista artistico: ... leggo.it

Sanremo 2026, la carica di Fulminacci: Se vinco mi tuffo nel Mar LigureFulminacci riceve in sala stampa il Premio Assomusica 2026, mentre il suo brano continua a raccogliere consensi. All’orizzonte l’uscita del quarto disco, Calcinacci, e un tour nei palazzetti ... rivieratime.news

Dai rega’ famo così: dateje er premio della Critica, er premio TIM, er premio della Giuria, er premio dei Giornalisti, ‘e chiavi der Festival e della città e ‘r Roland Garros così c’abbracciamo e s’addormimo. Voto: Usignolo de Dios. facebook

