Sanremo 2026 la classifica della prima serata | Arisa Serena Brancale Ditonellapiaga Masino-Fedez e Fulminacci nella top 5 della sala stampa

Sanremo 2026 ha mostrato subito le preferenze della sala stampa, con Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Masino-Fedez e Fulminacci che dominano la classifica iniziale. La serata ha visto tutte le 30 canzoni in gara, permettendo di raccogliere i primi voti e trend emergenti. Questa prima valutazione potrebbe indicare le direzioni che prenderanno le prossime serate del festival. La classifica aggiornata continua a mettere in evidenza alcune performance più apprezzate.

Il Festival di Sanremo 2026 ha emesso il suo primo verdetto. Parziale, chiaramente, ma serve ad avere già una prima indicazione della piega che questa edizione potrebbe prendere, considerando il fatto che, a differenza di altri anni, ieri sera si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara. Ad esprimersi, per ora, è stata unicamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che qualche settimana fa aveva già avuto modo di ascoltare i brani in anteprima e, nella giornata di lunedì, aveva beneficiato di un secondo ascolto, questa volta dal vivo, durante le prove all’Ariston. La classifica della prima serata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale)L’affluenza record al Festival di Sanremo 2026 ha portato a una prima classifica provvisoria con Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini tra i primi cinque nomi.

Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniArisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez con Masini sono i primi cinque classificati della serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo che le votazioni sono state chiuse.

La gioia di Serena Brancale nel duettare con Delia su instagram il 31-01-2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci.

La classifica Top 5 della prima serata di Sanremo 2026 (in ordine casuale)I cinque nomi sono quelli preferiti dalla sala stampa tv e web. Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale ci hanno preso, indovinando tutti i cantanti (tranne una) ... iodonna.it

Sanremo 2026, seconda serata: la diretta della conferenza stampa con Carlo Conti, la scaletta, la classifica e gli ospitiOggi 25 febbraio 2026 la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Dopo la prima serata di ieri con l'esibizione dei trenta big in gara oggi ci cambia. ilmattino.it

Debutto tra memoria e novità: applausi a Serena Brancale, omaggi a Baudo, momenti teneri con Pausini e Can Yaman. Il momento più potente è quello con Gianna Pratesi, 105 anni, che ricorda di aver votato per la Repubblica nel 1946 - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Prima 'classifica' del Festival: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Ma è una classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. #Radio1 @SanremoR x.com