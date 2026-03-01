sanremo 2026 da don backy e zucchero lamentele per i mancati riconoscimenti sul palco come autori

Al Festival di Sanremo 2026, Don Backy e Zucchero hanno espresso lamentele riguardo ai mancati riconoscimenti sul palco come autori delle loro canzoni. Entrambi hanno ritenuto di non aver ricevuto adeguata attenzione per il loro ruolo durante la manifestazione. Le loro parole sono state rivolte alle modalità con cui sono stati presentati e riconosciuti i loro contributi. La discussione continua a far discutere tra gli addetti ai lavori.

SANREMO – Il Festival di Sanremo 2026 è stato al centro di una doppia polemica per i mancati riconoscimenti a due icone della canzone italiana, Don Backy e Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, entrambi delusi dall’assenza delle dovute citazioni, fondamentali per il rispetto della loro carriera e della giustizia artistica. Il primo caso riguarda Don Backy, tornato alla ribalta a 86 anni per rivendicare la paternità del brano “L’immensità”, presentato al Festival nel 1967 e interpretato in doppia esecuzione con Johnny Dorelli. L’occasione è stata particolarmente simbolica: l’indomani della celebrazione di Mogol, premiato alla carriera il 26 febbraio. Don Backy ha scelto di rompere il silenzio con una lettera pubblica, nella quale riafferma di aver scritto sia il testo sia la musica del brano nell’ottobre 1966, documentazione autografa alla mano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

