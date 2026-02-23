la conferenza stampa di sanremo 2026 conti e pausini parlano alla vigilia del festival

Conti e Pausini incontrano i giornalisti prima del Festival di Sanremo 2026, innescando molte domande sui nuovi artisti e le sfide di quest’anno. La conferenza si tiene oggi alle 12, poche ore prima dell’apertura ufficiale dell’evento. I due presentano le novità e anticipano alcune sorprese che si aspettano durante la settimana. La sala stampa si riempie di curiosi pronti a seguire ogni dettaglio.

Il Festival di Sanremo 2026 entra nella sua settimana decisiva con la prima conferenza stampa in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle 12. Alla vigilia dell’apertura del Teatro Ariston, intervengono il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini, con aggiornamenti che scandiscono la giornata inaugurale della 76esima edizione. L’incontro con i giornalisti, tradizionale momento di avvio del Festival, riunisce dirigenti Rai, responsabili editoriali e protagonisti sul palco. Al centro ci sono le linee guida artistiche, l’organizzazione delle serate e l’impostazione di uno spettacolo che, nelle intenzioni dichiarate, punta a valorizzare la musica e i suoi interpreti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

