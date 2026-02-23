sanremo 2026 carlo conti si commuove in sala stampa

Carlo Conti si commuove in sala stampa mentre ricorda Pippo Baudo, causa di un’improvvisa emozione. Durante la prima conferenza del Festival di Sanremo 2026, il conduttore si ferma un attimo e si commuove, stringendo tra le mani un vecchio biglietto di battuta. I presenti osservano il suo volto segnato dall’affetto e dalla nostalgia. Conti si asciuga gli occhi e riprende il suo discorso, mentre i fotografi scattano immagini intense.

Inizio di Festival di Sanremo 2026 con grande emozione per Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico si è commosso in sala stampa durante la prima conferenza davanti ai giornalisti ricordando Pippo Baudo. "Il mio è un Festival baudiano - ha ricordato -. Ho anche fatto mettere una targhetta per intitolare il camerino a Pippo Baudo". E poi ecco la grande emozione.

