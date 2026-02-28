Durante la finale del Festival di Sanremo, si parla della possibile partecipazione di Stefano De Martino come conduttore nel 2027. L’ipotesi si rafforza dopo che Carlo Conti ha lasciato intendere una sua eventuale presenza in futuro. La notizia circola tra i corridoi, i camerini e la sala stampa dell’Ariston, dove si discute di questa possibile novità per le prossime edizioni.

Stefano De Martino a Sanremo 2027? L’investitura in diretta da Carlo Conti accende l’Ariston La parola chiave che rimbalza tra corridoi, camerini e sala stampa è una sola: Stefano De Martino Sanremo 2027. Non è solo un’ipotesi, è un’onda lunga che da settimane monta e ora potrebbe infrangersi in diretta, sotto i riflettori più potenti della televisione italiana. All’Festival di Sanremo non si parla soltanto di vincitori e classifiche. L’attenzione si è spostata altrove: sul futuro della conduzione. E la finale potrebbe trasformarsi nel teatro di un passaggio di consegne destinato a cambiare gli equilibri della Rai. I rumors sono diventati sempre più insistenti: Stefano De Martino sarebbe atteso all’Ariston per un’investitura simbolica da parte di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sanremo, Stefano De Martino verso il dopo Carlo Conti: possibile annuncio durante la finale

Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi: non è Stefano De Martino!Il futuro del Festival di Sanremo è già al centro del dibattito, anche se ancora deve andare in onda l'ultima edizione di Carlo Conti.

Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De MartinoCarlo Conti chiude la porta a Sanremo 2027 su Chi: "Giusto lasciare spazio ad altri".

Tutti gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Se sia stato offensivo annunciare Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027? No. Avevo detto chiaramente che sarebbe stato il mio ultimo Festival: così Carlo Conti; Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2027? Meglio di no, per il suo bene; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: Gag...; Chi conduce Sanremo 2027? Le voci su De Martino, le ipotesi in campo. Elisa: Lusingata per il nome.

Stefano de Martino sul palco di Sanremo per ricevere il testimone da Carlo Conti?Stefano de Martino sarà il nuovo conduttore di Sanremo dopo Carlo Conti? Ci sarà anche l'annuncio oggi su Rai 1? ultimenotizieflash.com

Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: Non gli lascio un paccoStasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027. Si vocifera che Stefano De Martino sia pronto a salire sul palco per il passaggio di consegne, in attesa che arrivi la ... fanpage.it

Stefano De Martino verso Sanremo per il passaggio di consegne con Carlo Conti Secondo quanto riportato da Adnkronos il conduttore di Affari Tuoi sarà stasera all'Ariston durante la finale per essere annunciato come conduttore del Festival di Sanremo 202 - facebook.com facebook

L'Adnkronos riporta "la possibilità che il conduttore di 'Affari Tuoi' si affacci alla puntata di stasera è concreta" Probabilmente ci sarà il passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino #sanremo2026 x.com