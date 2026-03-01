Sanremo 2026 Carlo Conti non rimane per la conferenza stampa e scappa prima delle domande dei giornalisti

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell’ultimo festival, ha lasciato la sala prima di rispondere alle domande dei giornalisti. La conferenza, iniziata alle 12, si è conclusa bruscamente con il suo allontanamento, senza ulteriori interventi da parte sua. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa decisione.

Una toccata e fuga. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo, non si è trattenuto in conferenza stampa, quella finale, forse una delle più importanti, cominciata alle 12.25. Si è fermato solo per i ringraziamenti, prima di rientrare velocemente a Firenze. «Mi sono fermato solo per ringraziarvi, devo tornare a casa a riorganizzare le mia vita, portare a scuola mio figlio. Sono un felice, è stato un lavoro durato 5 anni, 3+2 e sono soddisfatto di vedere i risultati. Vado via con via con medaglia d’oro e di bronzo». Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. La lite tra i due e il gelo a Sanremo: «Aspetto che quello che vuole» Chi vince Sanremo 2026? I favoriti non sono più Fedez-Masini: le ultime quote dei bookmakers prima della finale. 🔗 Leggi su Open.online

