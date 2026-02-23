Sanremo 2026 la prima conferenza stampa e le parole di Carlo Conti | Doveroso dedicare il festival a Pippo Baudo

Carlo Conti ha annunciato che il festival di Sanremo 2026 sarà dedicato a Pippo Baudo, in occasione del suo 90° compleanno. La prima conferenza stampa si è svolta sul tetto del Teatro Ariston, coinvolgendo diversi rappresentanti della Rai e del Comune. Conti ha sottolineato l’importanza di celebrare la lunga carriera del noto conduttore televisivo, ricordando il suo ruolo fondamentale nel festival. La discussione si è concentrata sulle prossime sfide dell’edizione 2026.

La settimana festivaliera si è aperta con la prima conferenza tenutasi alla roof del Teatro Ariston, alla quale hanno partecipato Carlo Conti, Claudio Fasulo, il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, l’assessore al turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, Laura Pausini, Elena Capparelli (direttrice RaiPlay), Giovanni Alibrandi (direttore di Radio2 ) e Williams Di Liberatore, direttore dell’ Intrattenimento Prime Time Rai La conferenza si è aperta con Andrea Spinelli direttore sala stampa che ha ricordato i colleghi che hanno contribuito a rendere lustro alla sala stampa Giovanni Paoli, Alfredo Saitto e Pietro Bevilacqua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sanremo 2026, la prima conferenza stampa: il ricordo di Baudo, le lacrime di Carlo Conti e il caso PucciBaudo ha ricordato il suo lungo percorso a Sanremo, mentre Conti si è commosso durante la conferenza stampa di apertura.

Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo"Carlo Conti ha annunciato le novità di Sanremo 2026 durante un’intervista a RTL 102.

Sanremo 2026, a breve l'annuncio di Carlo Conti sui 30 big in gara - La volta buona 28/11/2025

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata martedì 24 febbraio: cantanti big in gara, co-conduttori e ospiti, ecco sarà al Festival con Carlo ContiSanremo 2026 al via, ecco la scaletta della prima serata del Festival di martedì 24 febbraio 2026. Chi sarà sul palco dell'Ariston ... msn.com

Cantanti, ospiti e co-conduttori: la scaletta di Sanremo 2026 serata per serataTutto è pronto per il debutto della 76esima edizione di Sanremo. Le luci al Teatro Ariston si accenderanno domani 24 febbraio ... dire.it

Carlo Conti ricorda Pippo Baudo e si commuove. “Il mio festival è baudiano e tocca proprio a me condurre il primo festival senza Pippo”, così il direttore artistico. Laura Pausini: “Sentite come si commuove…”. E Conti, con la voce strozzata, riesce a malapena a - facebook.com facebook

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del 76esimo Festival di Sanremo, Fiorello ha videochiamato Giovanni Alibrandi, direttore di Radio 2, e ha avvisato scherzosamente il direttore artistico del Festival Carlo Conti: "Chi la fa l'aspetti, hai chiamat x.com