Nella prima conferenza stampa di Sanremo 2026 Laura Pausini e Carlo Conti tra lacrime e voce rotta dall' emozione

Laura Pausini e Carlo Conti hanno partecipato alla prima conferenza stampa di Sanremo 2026, dopo aver annunciato emozione e lacrime nel loro intervento. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei giornalisti, che hanno seguito ogni parola e gesto. Conti ha spiegato le sfide di quest’anno, mentre Pausini ha condiviso i sentimenti che la coinvolgono. La sala si è riempita di domande e curiosità in vista della gara.

Alla viglia del via, il direttore artistico Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini si presentano alla prima conferenza stampa di Sanremo 2026. All'insegna di grande serenità e gioia. Viene ribadito l'omaggio per tutta la durata del Festival a Pippo Baudo (tra le lacrime). Vengono annunciati gli ospiti olimpici e paralimpici per la serata di mercoledì (Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli Giuliana Turra. E c'è una riposta piccata da parte del conduttore. Un giornalista si chiede quale innovazione abbia mai portato Conti nelle sue 5 edizioni del Festival.