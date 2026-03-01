Sanremo 2026 | Assomusica consegna tre premi a Conti TonyPitony e Fulminacci

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Assomusica ha consegnato tre premi a Carlo Conti, TonyPitony e Fulminacci. La cerimonia si è svolta nel corso dell’evento, con le consegne ufficiali dei riconoscimenti. I premi sono stati assegnati in occasione della manifestazione musicale, che si è tenuta in questa edizione a Sanremo.

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo) ha assegnato tre premi a Carlo Conti, TonyPitony e Fulminacci. Il “Premio Speciale Assomusica” è stato conferito a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, per il “contributo offerto alla qualità artistica del Festival e alla promozione della musica popolare contemporanea”. La consegna è avvenuta sabato mattina presso la sala stampa dell’Ariston, alla presenza del presidente di Assomusica Carlo Parodi e del vicepresidente Fulvio De Rosa. Un altro Premio Assomusica va a TonyPitony, per “la sua identità artistica, capace di promuovere e valorizzare la libertà espressiva nella musica dal vivo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, gli altri premi: il "Mia Martini" a Fulminacci, miglior testo a Fedez e MasiniNella serata finale del Festival di Sanremo 2026 oltre ai primi cinque classificati e al vincitore di Sanremo sono stati annunciati anche i vincitori...

Sanremo 2026, Fulminacci vince il premio della critica. Fedez e Masini miglior testo – Tutti i premiÈ Fulminacci, cantautore romano classe 1997, a conquistare il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna.

SANREMO È: FULMINACCI

