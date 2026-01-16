Il consigliere regionale Errico di Forza Italia sottolinea l’importanza di istituire un tavolo permanente per affrontare in modo strutturale l’emergenza del Pronto Soccorso San Pio di Benevento. La proposta, avanzata dall’Ordine dei Medici locale, mira a migliorare la gestione e la pianificazione del sistema sanitario territoriale. La creazione di un tavolo stabile potrebbe favorire interventi più efficaci e duraturi per la tutela della salute pubblica.

“Accolgo con favore la proposta avanzata dal presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, dottor Luca Milano, di istituire un tavolo permanente di confronto sulla situazione critica del sistema sanitario, con particolare riferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio. È fondamentale che le istituzioni politiche e le professioni sanitarie lavorino insieme per individuare soluzioni concrete e tempestive. Ritengo che questo tavolo rappresenti una risposta necessaria a una crisi che colpisce soprattutto le aree interne della nostra regione, come il Sannio”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Emergenza Pronto Soccorso San Pio, Errico (FI): “Serve un tavolo permanente”

