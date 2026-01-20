Sanità Errico FI | Al San Pio di Benevento ignorata una graduatoria valida in piena emergenza

In un contesto di emergenza sanitaria come quello di Benevento, la questione delle graduatorie rimane centrale. Errico di Forza Italia sottolinea come, in questa fase critica, non si possa ignorare una procedura ancora valida, rischiando di compromettere la continuità dei servizi di emergenza-urgenza. La gestione delle risorse e delle priorità deve essere equilibrata, rispettando le normative vigenti e garantendo la sicurezza dei cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti "In un territorio già segnato da una grave emergenza sanitaria, non è accettabile che si rinunci all'utilizzo di una graduatoria ancora pienamente valida, compromettendo la continuità di un servizio essenziale come quello dell'emergenza-urgenza". È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della Regione Campania Roberto Fico, titolare della delega alla Sanità, sul mancato utilizzo della graduatoria per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Medicina d'Emergenza–Urgenza dell'A.

