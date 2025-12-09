Sanità e servizi di prossimità Voto unanime

Il consiglio comunale di Sansepolcro ha approvato all’unanimità una mozione dedicata alla tutela dei diritti della Valtiberina e della città, evidenziando l’importanza di rafforzare i servizi di prossimità e la sanità locale. La decisione riflette un consenso condiviso e l’impegno delle istituzioni a promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità.

C'è soddisfazione in casa di Fratelli d'Italia a Sansepolcro per la mozione sulla tutela dei diritti della Valtiberina e di Sansepolcro approvata all'unanimità ne giorni scorsi dal consiglio comunale. La capogruppo Laura Chieli (nella foto) ha chiesto all'assise di sollecitare formalmente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, affinché si ponga riparo quanto prima alla inaccettabile ed ennesima esclusione del comprensorio da due nuovi e importanti servizi di prossimità: la sperimentazione del teleconsulto pediatrico e la radiologia domiciliare.

