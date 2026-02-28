Sandro Munari morto il ' Drago' che dominò i rally al volante delle Lancia

A Cavarzere, in provincia di Venezia, è morto Sandro Munari, noto come il 'Drago', che ha corso e vinto numerose competizioni di rally con le vetture Lancia. Dopo aver combattuto una lunga malattia, il pilota si è spento all’età di 80 anni. Munari era considerato uno dei più grandi protagonisti nel mondo delle corse su strada.

CAVARZERE (VENEZIA) - Addio a Sandro Munari, il 'Drago' che dominò i rally al volante delle Lancia. Dopo una lunga malattia è morto il numero uno dei piloti da rally negli Anni '70. Nato a Cavarzere (Venezia) nel marzo del 1940 in una famiglia di agricoltori, Munari (soprannominato Drago) comincia la sua attività sportiva nel 1963 prima sui kart e l'anno successivo come navigatore di Arnaldo Cavallari. La coppia, che corre con una Alfa Romeo Giulia TI Super Quadrifoglio del Jolly Club di Milano. Sale subito sul gradino più alto del podio al primo Rally di San Martino di Castrozza. Vince anche al Rally del Portogallo e alla fine dell'anno conquista il Campionato Italiano Rally del 1954. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

