Cultura | dal Ministero arrivano 12mila euro per sostenere la biblioteca comunale di San Giuliano Terme

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante riconoscimento per la biblioteca comunale di San Giuliano Terme, che si è aggiudicata un finanziamento di 12.286,99 euro dal Ministero della Cultura destinato all'acquisto di nuovi libri per il 2025. La biblioteca entra così ufficialmente tra i beneficiari del Fondo di sostegno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

