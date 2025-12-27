san giuliano terme oltre 12 mila euro dal ministero della cultura per la biblioteca

San Giuliano Terme, 27 dicembre 2025 - Un importante riconoscimento per la Biblioteca Comunale di San Giuliano Terme, che si è aggiudicata un finanziamento di 12.286,99 euro dal Ministero della Cultura destinato all'acquisto di nuovi libri per il 2025. La Biblioteca entra così ufficialmente tra i beneficiari del Fondo di sostegno all'editoria libraria (FOEL), un'importante misura nazionale volta al potenziamento delle biblioteche pubbliche su tutto il territorio italiano. Le risorse permetteranno di rinnovare e ampliare significativamente il patrimonio librario della biblioteca, con un impatto diretto sulla qualità e la varietà dei servizi culturali offerti ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

