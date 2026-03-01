Salvini sull’attacco all’Iran | Perché chi è intervenuto ha fatto bene

Matteo Salvini ha commentato l’attacco all’Iran, affermando che chi ha preso parte all’intervento ha agito correttamente. Il leader della Lega si è espresso in modo chiaro, sostenendo l’operazione militare condotta da Israele e Stati Uniti contro il regime iraniano. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di forte presa di posizione politica riguardo alla questione.

Non c’è pacifismo che tenga sull’attacco all’Iran da parte di Israele e Usa secondo Matteo Salvini. Il vicepremier e leader della Lega si è schierato apertamente a favore dell’operazione militare contro il regime iraniano. E a Firenze, parlando con i giornalisti a margine di un gazebo per il referendum sulla giustizia, ha detto: «Fatto salvo che noi preferiamo sempre la via diplomatica, però se un regime sanguinario islamico prepara la bomba atomica e vuole cancellare i Paesi occidentali dalla faccia della terra, chi è intervenuto ha fatto bene». Sulla diplomazia ha aggiunto: «Per me è sempre meglio l’arte del convincimento. Con certa gente probabilmente il convincimento deve essere accompagnato da altro, ecco». 🔗 Leggi su Open.online

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salvini sull.

