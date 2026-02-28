Iran Salvini | Dialogo preferibile ma chi è intervenuto aveva motivi

Il ministro dell’interno ha affermato che il dialogo è preferibile, ma chi è intervenuto aveva motivi. La premier ha dichiarato di avere tutti i contatti necessari e che il governo italiano privilegia la diplomazia. La posizione ufficiale si basa su queste dichiarazioni, senza ulteriori dettagli o analisi sui motivi degli interventi. La comunicazione si concentra sulle scelte ufficiali del governo.

La premier Giorgia Meloni “ha tutti i contatti che in queste occasioni deve avere. Per noi come governo italiano dialogo e diplomazia ” sono la “via preferibile. È chiaro che quando un regime come quello islamico iraniano lavora alla bomba atomica, se qualcuno ritiene di intervenire ha le sue motivazioni per farlo. La nostra preoccupazione è tutelare la popolazione civile. Siamo vicini alle persone e ai giovani, alla popolazione civile che è stata massacrata durante le proteste dal regime e alle centinaia di italiani residenti che stiamo provvedendo a sostenere e proteggere”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Milano sul luogo del tragico deragliamento del tram della linea 9, rispondendo a una domanda sull’ attacco di Israele e Usa contro l’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

«In Iran non c'è più nulla da perdere. Pahlavi è un simbolo, ma c'è chi nega la realtà per motivi ideologici». Parla Mojdeh KarimiLa vicepresidente dell'associazione Italia-Iran, attivista della diaspora e voce della società civile iraniana in Europa, racconta un Paese arrivato...

