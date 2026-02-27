Nelle scuole toscane, sono stati rimossi i crocifissi e i presepi, decisione presa da alcune amministrazioni locali. La scelta ha suscitato reazioni di critica da parte di coloro che considerano questa azione come una limitazione delle tradizioni storiche e culturali italiane. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle rappresentazioni religiose negli ambienti scolastici.

Sottomissione all'Islam in salsa toscana. La cancellazione delle nostre tradizioni, di usi secolari in nome di un grottesco rispetto per le altre religioni. Il malcelato odio verso il cattolicesimo, la famiglia e i valori che hanno reso l'Occidente il motore trainante del pianeta. A Firenze la nona commissione ha bocciato la mozione presentata dal consigliere di Noi Moderati, Luca Santarelli avente ad oggetto «Crocifissi e presepi nelle scuole comunali di ogni ordine e grado». Come da tradizione, la scusa ufficiale di questa grottesca decisione viene affidata al solito, lagnoso motivetto stonato dell'autonomia scolastica. «L'intervento comunale non può sostituirsi alle scelte pedagogiche delle scuole, che devono riflettere la complessità della nostra società multiculturale – ha affermato il presidente Barbieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crocifissi e presepe bocciati nelle scuole. Così la sinistra si sottomette all'Islam

Leggi anche: Firenze, niente crocifissi nelle aule delle scuole

Firenze Pd, niente crocifissi nelle aule delle scuoleLo ha deciso il consiglio comunale che ha bocciato la mozione per inserire crocifissi e presepi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Crocifissi e presepi a scuola, Comune di Firenze boccia mozione: Imporre scelte simboliche invade l’autonomiaOgni tanto si parla dell’annosa questione: crocifissi a scuola sì o no? Il dibattito è esploso in questi giorni a Firenze, dopo che è stata presentata una mozione dal consigliere Luca Santarelli avent ... tecnicadellascuola.it

Crocifissi e presepi nelle scuole fiorentine? Ricordi del passatoLa mozione del Consigliere Santarelli invitava il sindaco a reintrodurre o mantenere il crocefisso nelle scuole comunali e il presepe nel periodo natalizio, ritenuti segni della cultura religiosa su ... nove.firenze.it