No a politiche securitare e violente | si tolga il taser alla Polizia Municipale

Diritti in Comune propone la modifica del regolamento della Polizia Municipale per cancellare la previsione dell'arma a impulsi elettrici Cancellare la dotazione del taser per la Polizia Municipale di Pisa, introdotta dalla maggioranza consiliare di destra con la modifica al Regolamento del Corpo nel 2023. E' il contenuto della proposta di delibera di iniziativa consiliare che Diritti in Comune ha depositato nelle scorse settimane, "dopo un lungo percorso istruttorio partecipato, e che approderà il prossimo 2 marzo all'esame della Seconda Commissione Consiliare Permanente e quindi in Consiglio comunale". Il taser è "un'arma pericolosa, troppo spesso mortale, in particolare su persone con problemi cardiaci o sotto effetto di alcol o droghe, come testimoniano numerosi studi medici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

