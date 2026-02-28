Nika Prevc si è imposta anche a Hinzenbach, battendo Eder, mentre Annika Sieff è entrata nelle prime trenta. La stagione 2025-2026 si arricchisce di risultati importanti per la sciatrice, che continua a raccogliere successi anche senza aver conquistato l’oro alle Olimpiadi Invernali. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti, con Prevc che si conferma tra le protagoniste del salto con gli sci.

Nika Prevc aggiunge un’altra perla alla propria annata 2025-2026, nonostante l’oro individuale non ci sia stato alle Olimpiadi Invernali. La slovena non ha vita facile a Hinzenbach, ma riesce a vincere sul trampolino normale austriaco saltando due volte 89 metri, con 128.2 punti in un caso e con 130.4 nell’altro, per un totale di 258.6. L’unica a tenere, l’austriaca Lisa Eder, salta la stessa misura nella prima serie e mezzo metro più in là nella seconda. Di fatto sono i 3 punti pagati nella prima serie quelli decisivi, dato che in quella successiva ottiene esattamente gli stessi (quindi salta leggermente meno bene, al netto di tutte le metriche del caso). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc si prende anche Hinzenbach su Eder, Annika Sieff nelle 30

