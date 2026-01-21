salto con gli sci lisa eder batte nika prevc in gara 2 a zao e firma la sua prima vittoria in coppa del mondo

Lisa Eder ha vinto la gara-2 a Zao, interrompendo una serie di 13 podi senza vittoria. Con questa prestazione, la sciatrice si è aggiudicata la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, battendo Nika Prevc nel trampolino di piccolo di Zao durante l’undicesima tappa della stagione 2025-2026.

Si interrompe a quota 13 l’incredibile striscia di podi senza vittorie di Lisa Eder, che si è imposta in gara-2 sul trampolino piccolo di Zao (in Giappone) in occasione dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Per l’austriaca si tratta del primo successo individuale nel circuito maggiore, anche se in passato aveva già vinto una prova a squadre nel lontano 2022 a Hinzenbach. La 24enne nativa del Tirolo conferma dunque i grandi progressi effettuati quest’inverno e colleziona il nono podio della stagione, candidandosi ad un ruolo da protagonista verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salto con gli sci, Nika Prevc beffa Eder anche in gara-2 a Villach e va in fuga nella generaleNika Prevc conquista un’altra vittoria a Villach, completando una doppietta in meno di 24 ore nella gara di salto con gli sci femminile della Coppa del Mondo 2025-2026.

