Salto con gli sci | Domen Prevc rimonta e conquista il trampolino di volo di Bad Mitterndorf Bresadola e Insam nei 30

A Bad Mitterndorf, in Austria, Domen Prevc ha vinto la gara di salto con gli sci sul trampolino di volo di Kulm, rientrando dopo aver partecipato ai Giochi Olimpici di Predazzo, dove aveva conquistato un oro. Durante la competizione, Prevc ha superato gli atleti austriaci e si è aggiudicato il primo posto, mentre Bresadola e Insam si sono classificati tra i primi trenta.

Anche a Kulm, in Austria, il momento è quello di Domen Prevc. Tornato da Predazzo con un oro olimpico al collo, lo sloveno batte l'intera schiera degli austriaci sul trampolino di volo di Bad Mitterndorf-Kulm. Sarebbe stata una grande festa di casa senza il dominatore della stagione di Coppa del Mondo, che però deve inventarsi un grande 228.5 per battere tutti con il punteggio complessivo di 433. Rimontato, dunque, Stephan Embacher, il primo degli austriaci, che era a 217.6 contro il 211.1 di Prevc avendo saltato 9.5 metri più in là nella prima serie. Sono quasi opposti, 9, quelli della seconda, ma il 221.9-214.3 per lo sloveno fa sì che Embacher debba accontentarsi della piazza d'onore a 431.