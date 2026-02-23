rossini prova convincente al centro della difesa rigo tiene fino alla fine verza punge sulla destra

Rossini si distingue come protagonista della partita grazie a una prova convincente al centro della difesa, causata da alcune difficoltà della squadra avversaria nel creare azioni pericolose. Rigo lotta con determinazione fino all’ultimo secondo, mentre Verza si fa notare per un cross preciso sulla destra. Sorzi si impegna a parare l’unica occasione avversaria, anche se Lionetti trova il gol in prossimità della porta. La partita prosegue con intensità e tensione.

SORZI 6. Bravo a disinnescare la punizione di Sinani, unica parata della sua gara, Lionetti lo trafigge nel traffico da due passi. ZAGNONI 7,5. La fascia da capitano lo esalta e dopo aver reclamato invano per il mani di Maressa sul suo colpo di testa in area, suona la carica nella ripresa gladiatoria dei biancorossi. Ritrova il gol dopo 6 mesi (1-0 a Piancastagnaio a fine agosto) con una zampata da attaccante, poi sfiora il bis inserendosi alla Cafù sullo splendido innesco di testa di Tcheuna. Chiude da mediano per respingere l’assalto piemontese. ROSSINI 7. Con Sinani è sfida senza quartiere, l’unica volta che il bomber del Bra calcia pulito in porta è da calcio di punizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fils punta al recupero fisico: “Voglio tornare in forma e restarci fino alla fine della stagione”Dopo settimane di stop, Arthur Fils torna in campo a Montpellier.

Parma, Valenti al termine della sfida contro il Milan: “Andiamo avanti fino alla fine”Valenti ha commentato la fine della partita contro il Milan, attribuendo il risultato alle decisioni prese in campo.

