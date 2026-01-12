Stanzani un’ora senza acuti Sall sempre chiuso Rossini fatica in difesa Figoli troppo impreciso

Nel match odierno, Stanzani si distingue per un’ora senza acuti, mentre Sall rimane spesso chiuso. Rossini fatica in difesa, e Figoli dimostra qualche imprecisione. Sorzi si conferma tra i migliori, con un voto di 7,5: dopo un intervento nella norma su Martey nel primo tempo, si esalta nella ripresa, contribuendo a mantenere la solidità della squadra.

SORZI 7,5. Se non arriva la terza sconfitta interna stagionale il merito è suo. Dopo un intervento "nella norma" su Martey nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa. Tutta coraggio la chiusura in uscita su Tirelli da due passi, stilisticamente perfetto il volo alla sua destra per togliere dall’angolino il mancino di Bellini, ma il vero capolavoro è quello al 99’ quando Sodero, dopo uno slalom nella distratta difesa biancorossa, calcia da due passi, stoppato da un riflesso prodigioso. ZAGNONI 6. Attento quando Martey stringe, non rinuncia al contributo offensivo. PANELLI 7. La sua seconda rete stagionale è sintesi di velocità d’esecuzione e posizionamento perfetto sulla sponda "sporca" di Sall, trovando lo spazio giusto col mancino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

