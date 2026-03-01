Salerno Anna Marinelli entra a far parte della Guardia di Finanza

A Salerno, Anna Marinelli ha ufficialmente aderito alla Guardia di Finanza. Dopo aver prestato giuramento, si è impegnata a difendere la legalità, proteggere l’economia e garantire la sicurezza dei cittadini. La sua presenza rappresenta un passo importante per l’istituzione, che ha accolto una nuova componente nel proprio organico.

In tanti si stanno complimentando in queste ore con lei e la sua famiglia per augurarle un percorso professionale ricco di soddisfazioni e successi, sempre guidato dall’integrità e dal rispetto delle istituzioni La salernitana Anna Marinelli è entrata ufficialmente a far parte della Guardia di Finanza. Con il solenne giuramento, infatti, ha assunto la responsabilità di difendere la legalità, tutelare l’economia del Paese e contribuire alla sicurezza dei cittadini, incarnando i valori di onore, disciplina e dedizione che contraddistinguono il Corpo. Un traguardo importante, frutto di impegno, sacrificio e determinazione, che segna l’inizio di un percorso professionale al servizio dello Stato e della collettività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

