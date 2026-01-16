Maxi Sequestro della Guardia di Finanza a Salerno | Oltre 14 Milioni di Euro per Crediti Fiscali Inesistenti

La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 14 milioni di euro nei confronti di una società del settore trasporti, a seguito di crediti fiscali inesistenti. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e alla frode fiscale, contribuendo a garantire trasparenza e rispetto delle normative finanziarie. Maggiori dettagli sull’intervento sono disponibili su Cilento Reporter.

La Guardia di Finanza di Salerno ha recentemente eseguito un maxi sequestro di oltre 14 milioni di euro nei confronti di una società salernitana attiva nel settore dei trasporti di merci su strada. Le indagini hanno rivelato possibili responsabilità non solo del rappresentante legale della società, ma anche dell’amministratore di fatto e del responsabile amministrativo, coinvolti insieme a due consulenti nelle operazioni di compravendita di crediti edilizi inesistenti. Secondo una nota ufficiale, il sequestro ammonta precisamente a 14.168.471,21 euro, corrispondente all’importo dei crediti d’imposta fittizi utilizzati dalla società per compensare le imposte dovute negli anni 2022 e 2023. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Maxi Sequestro della Guardia di Finanza a Salerno: Oltre 14 Milioni di Euro per Crediti Fiscali Inesistenti Leggi anche: Guardia di Finanza: maxi-sequestro da 39 milioni per crediti d’imposta inesistenti Leggi anche: Salerno, sequestro da oltre 14 milioni di euro a una società di trasporti per crediti edilizi inesistenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maxi frode fiscale, sequestro da 24 milioni all’’uomo delle stelle’, Stefano Cocco; VIDEO | Il maxi sequestro di cocaina purissima in porto; Maxi frode scoperta dai Finanzieri di Roma: sequestrati preventivamente oltre 24 milioni di euro; Fatture false ed evasione dell'Iva, sigilli ai 'Napolitano Store'. Frode con i bonus fiscali, maxi sequestro da 14 milioni a Salerno - della Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società salernitana operante nel settore dei trasporti di merce su strada: dalle indagini sarebb ... rainews.it

GUARDIA DI FINANZA * «MAXI SEQUESTRO DA 1,6 MILIONI NEI NEBRODI, COLPITA LA FAMIGLIA DEI “TORTORICIANI” DI MESSINA» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// **Mafia dei Nebrodi, sequestro patrimoniale da oltre 1,6 milioni di euro** I militari del Comando Provin ... agenziagiornalisticaopinione.it

Mafia dei Nebrodi, maxi sequestro da oltre 1,6 milioni di euro: colpito presunto vertice dei “tortoriciani” - I militari del Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro patrimoniale antimafia, emesso dalla Sezione Misure ... newsicilia.it

*Maxi sequestro da 14 milioni a società di trasporti* Le indagini del del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #crediti #maxi #nucleo #polizia #economico - facebook.com facebook

Maxi-sequestro da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania di 3 mega-depositi contenenti 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti. #catania #ioseguotgr #tgrsicilia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.