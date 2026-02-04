Controlli da parte della Guardia di Finanza nelle scuole sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale | tra gennaio e luglio 2026

La Guardia di Finanza ha avviato controlli nelle scuole italiane per verificare l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Tra gennaio e luglio 2026, le forze dell’ordine hanno effettuato ispezioni a sorpresa, concentrandosi su istituti di ogni ordine e grado. L’obiettivo è capire se le scuole rispettano le nuove regole sulla protezione dei dati e come vengono utilizzate le tecnologie intelligenti in aula. La presenza delle Fiamme Gialle si fa sempre più frequente, segno che il tema sta diventando una priorità anche per le autorità

Tra le attività ispettive programmate dal Garante per la protezione dei dati personali per i primi mesi del 2026 compare un ambito che riguarda da vicino le istituzioni scolastiche. Nel quadro più ampio delle verifiche previste, una linea di intervento è dedicata all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati nei contesti educativi L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Guardia Di Finanza AI Festival 2026: a Milano il confronto tra imprese, istituzioni e big tech sull’uso dell’intelligenza artificiale Il 21 e 22 gennaio 2026, Milano ospiterà la terza edizione di AI Festival, evento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale. Matthew McConaughey dichiara guerra all’intelligenza artificiale selvaggia. L’avvocato: “Deve essere remunerato per l’utilizzo della voce e dell’immagine” Matthew McConaughey ha depositato presso l’Istituto americano della proprietà intellettuale estratti video e registrazioni della sua voce, allo scopo di tutelarsi dall’uso non autorizzato da parte di intelligenza artificiale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Guardia Di Finanza Argomenti discussi: Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana Notizie; Controlli fiscali automatizzati nel 2026: come funziona il nuovo algoritmo; Napoli, controlli della Polizia Locale: chiusure e sanzioni tra il Centro Storico e Fuorigrotta; Agenzia delle Entrate, in arrivo controlli automatici sui singoli pagamenti e sul tuo tenore di vita: ecco cosa cambia. Evasione fiscale, sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate le Partite IVA apri e chiudiIl fisco italiano alza il tiro sui profili fiscali a rischio e rivolge lo sguardo alle cosiddette Partite IVA apri e chiudi, ossia quelle posizioni fiscali che vengono aperte, utilizzate per un brev ... notizie.tiscali.it Controlli da parte del fisco, in questi modi (legali) puoi evitarli: ecco cosa sapereNon tutti lo sanno: esistono dei modi perfettamente legali per non cadere sotto la scure del Fisco e evitare i controlli. Movimentare e gestire contanti desta spesso qualche preoccupazione in Italia, ... diregiovani.it Google continua a spingere sull’intelligenza artificiale. Da una parte potenzia l’offerta per sviluppatori integrando il programma Google Developer Program (GDP) Premium nei piani AI Pro e Ultra. Dall’altra introduce una nuova funzione chiamata Agentic Visio - facebook.com facebook Le innovazioni di Milano Cortina 2026: intelligenza artificiale ovunque e largo uso di droni. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.