Salernitana-Catania non si fanno male sorride solo il Benevento che scappa a +7

Il match tra Salernitana e Catania si è concluso con un pareggio a reti inviolate, senza reti né sanzioni. La partita, valida per il 29º turno di campionato, si è giocata senza cambi di risultato, lasciando invariato il punteggio. Nel frattempo, il Benevento ha vinto la sua partita e si è portato a sette punti di distanza dalle inseguitrici.

Termina 0-0 Salernitana-Catania, match di cartello del 29esimo turno di campionato. Pochissime le emozioni all’Arechi in quello che è stato il debutto in panchina per mister Cosmi che in settimana è subentrato a Raffaele. A pochi minuti dal termine annullato un gol ai padroni di casa a Villa per un fuorigioco all’inizio dell’azione. In classifica ora il Benevento (67) è a +7 sul Catania (60) e +16 sulla Salernitana (51). Nel prossimo turno (giovedì 5 marzo, ore 20:30) al “Vigorito” c’è proprio Benevento-Catania. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

