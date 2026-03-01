Salamellando con l’Avis Gara accessibile e inclusiva

Oggi si svolge a Abbiatense la tradizionale gara “Salamellando con l’Avis”, un evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti. I partecipanti si incontrano alle 8 presso la sede di La Cappelletta, in via Stignani 61. La manifestazione si distingue per la sua natura accessibile e inclusiva, coinvolgendo persone di diverse età e capacità.

Torna la storica “Salamellando con l’Avis“. L’annuale gara abbiatense ludico-motoria a passo libero, accessibile e inclusiva, si tiene oggi con ritrovo dei partecipanti alle 8 alla sede di La Cappelletta, in via Stignani 61. Arrivata alla sedicesima edizione – organizzata dall’associazione cittadina Le Salamelle e Avis Abbiategrasso in collaborazione con il Gruppo La Cappelletta – “Salamellando“ propone quattro percorsi suddivisi in base al livello degli iscritti, formati per la maggior parte da asfalto e per il 30 per cento da sterrato. Si parte dal percorso di cinque chilometri per arrivare a quello di venti passando per i tragitti da tredici e 16,5 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

