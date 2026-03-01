Sal Da Vinci vince Sanremo | Ho provato grande gioia non ho trovato le parole

Sal Da Vinci ha vinto la prima serata del Festival di Sanremo con la sua esibizione. Durante l’evento, ha dichiarato di aver provato una grande gioia, aggiungendo che in quel momento non riusciva a trovare parole adatte. La sua esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, e lui stesso ha condiviso le sue emozioni subito dopo aver concluso la performance.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 "Ho provato grande gioia, in quel momento non si trovano parole intelligenti, il cuore va da una parte, la testa dall'altra." Così il vincitore del 76esimo festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: "Ho tenuto la mano di Sayf perché l'ho sentito come un figlio. Il primo posto lo dedico a Geolier, stacco un pezzo del mio premio e glielo do"Sal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì". Sanremo, Sal Da Vinci: «Io all' Eurovision? Ho detto da subito "Per sempre sì"»«Questa è la vittoria di un popolo, di tutti quelli che come me hanno perseverato per raggiungere il proprio sogno.

Sanremo 2026, la classifica finale: primo Sal Da Vinci ma al Televoto vince SayfEquilibri diversi quelli del Televoto: il secondo classificato Sayf si è imposto con il 26.4% delle preferenze. Il vincitore Sal da Vinci ha ottenuto il 23.6%. Terza Arisa al 19.2% che supera ...

Napoli vince Sanremo con Sal Da Vinci che dedica il premio alla sua cittàLa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 ha un significato che va oltre il primo posto in classifica. Il cantante ha conquistato il pubblico con Per sempre sì e, subito dopo la ...

"Chi la dura la vince." Sal Da Vinci lo ha detto dopo la vittoria a Sanremo. E dentro questa frase c'è tutto: gli anni difficili, i sacrifici, la strada in salita. "Questa è la vittoria di tutti quelli che, come me, vengono dal basso", ha aggiunto.