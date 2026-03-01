Sal Da Vinci si è aggiudicato il premio principale a Sanremo 2026, vincendo sul palco dell’Ariston e dedicando la vittoria alla sua famiglia e a Napoli. La competizione ha visto cinque artisti contendere il Leone d’Oro, con la classifica che ha suscitato qualche malcontento, soprattutto per l’esclusione di una cantante dalla cinquina. La serata si è conclusa con poche sorprese rispetto alle aspettative.

Erano in cinque a contendersi l'ambita statuetta del Leone d'Oro di Sanremo: la classifica, come da tradizione al Festival, ha generato non poco scontento (in particolare per l'esclusione di Serena Brancale dalla cinquina) e, in parte, non ci sono state molte sorprese. Nella cinquina finale sono arrivati Arisa, Ditonellapiaga, Masini e Fedez, Sayf e Sal Da Vinci. A vincere il Festival di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci. Siamo arrivati alla fine di un Festival che è stato, come da pronostico, criticato, amato, seguito, vissuto: Sanremo è Sanremo, e comunque vada, è più vivo che mai. Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. Al quinto posto si sono classificati Fedez e Masini, al quarto posto Arisa con la sua Magica Favola, al terzo posto Ditonellapiagia: tra Sal Da Vinci e Sayf, ha trionfato Sal Da Vinci.

© Dilei.it - Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, in ginocchio all’Ariston: “Lo dedico alla mia famiglia e a Napoli”

Sal Da Vinci commuove l’Ariston: fiumi di lacrime a Sanremo 2026Sal Da Vinci in lacrime dopo una standing ovation all’Ariston durante la terza serata di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, le pagelle dopo l'ascolto all'Ariston: il TotoFestival lancia Sal Da Vinci e Serena BrancaleSarà che nella terra dei cachi, come canta J-Ax, «serve una brutta canzone che fa/ pappapparappa’».

Sal Da Vinci fuori al teatro Ariston. Gli abbiamo chiesto di parlare ma pare non possa

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo RanieriSal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì. Trionfo napoletano dopo 38 anni da Massimo Ranieri con Perdere l’amore. La canzone d’amore conquista l’Ariston e chiude un Festival storico. fanpage.it

Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026È il trionfo del nazionalpopolare: il cantante napoletano vince spinto dal televoto. Intanto si chiude la fase di transizione e Carlo Conti ufficializza Stefano De Martino come suo successore ... editorialedomani.it

