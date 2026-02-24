Sanremo 2026 le pagelle dopo l' ascolto all' Ariston | il TotoFestival lancia Sal Da Vinci e Serena Brancale

Il pubblico ha giudicato il debutto di Sal Da Vinci e Serena Brancale a Sanremo 2026, a causa di scelte musicali discusse e di interpretazioni poco convincenti. Le prime pagelle assegnate all’Ariston sottolineano come le esibizioni abbiano diviso gli spettatori, alcuni apprezzando la spontaneità, altri criticando la mancanza di originalità. La serata ha mostrato come le preferenze varino molto tra i presenti, con molte valutazioni influenzate dal gusto personale. La gara prosegue tra opinioni contrastanti.

© Ilmattino.it - Sanremo 2026, le pagelle dopo l'ascolto all'Ariston: il TotoFestival lancia Sal Da Vinci e Serena Brancale