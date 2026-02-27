Sal Da Vinci commuove l’Ariston | fiumi di lacrime a Sanremo 2026

Durante la terza serata di Sanremo 2026, l’esibizione di Sal Da Vinci ha suscitato forti emozioni tra il pubblico, con momenti di grande commozione e un lungo applauso di fronte alle sue parole e alla sua interpretazione. L’artista si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera, mostrando un volto profondamente toccato dall’affetto degli spettatori. La scena si è conclusa con un lungo applauso e alcune lacrime sul palco.

Sal Da Vinci in lacrime dopo una standing ovation all’Ariston durante la terza serata di Sanremo 2026. Il suo brano “Per sempre sì” conquista tutti. In un Sanremo che stava annoiando tutti. lui ha fatto piangere l’Ariston intero. E non era solo. Sal Da Vinci. Cantante napoletano. Terza serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo la sua esibizione con “Per sempre sì”, succede qualcosa di inaspettato: il pubblico si alza in piedi. Tutti. Una standing ovation che non finisce più. Gli applausi, le urla, il calore dell’Ariston tutto per lui. E lui? Rimane sul palco, immobile, sopraffatto. Non riesce a trattenere le lacrime. Sal Da Vinci piange davanti a migliaia di persone, spiazzato da una reazione che probabilmente non si aspettava così forte, così intensa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Sal Da Vinci commuove l’Ariston: fiumi di lacrime a Sanremo 2026 Sanremo 2026, ovazione per Sal Da Vinci, lui si commuove: il videoHa fatto cantare e ballare tutti sulle note del suo brano ‘Per sempre sì’, poi dopo l'esibizione si è commosso e a fatica è riuscito a ringraziare e... Leggi anche: L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l'Ariston Sal Da Vinci commuove l'Ariston: fiumi di lacrime a Sanremo 2026 Temi più discussi: Sal da Vinci si commuove dopo l'ovazione dell'Ariston: Grazie a tutti; Sal da Vinci fa impazzire l'Ariston e la sala stampa: l'applauso infinito lo fa commuovere - Il video; Sanremo 2026, Sal Da Vinci si commuove: standing ovation con Per sempre sì; Sal Da Vinci si commuove per la standing ovation dell’Ariston. VIDEO – Sal Da Vinci si commuove per la standing ovation dell’AristonApplausi a scena aperta per il cantautore napoletano che si è esibito nella terza serata del Festival con il brano Per sempre sì ... rainews.it Sal da Vinci si commuove dopo l'ovazione dell'Ariston: Grazie a tuttiTanti applausi dopo la sua esibizione e l'artista non riesce a trattenere le lacrime ... msn.com