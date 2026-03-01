Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo | trionfa la tradizione e il nazionalpopolare

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha trionfato davanti a pubblico e giuria. La serata finale ha visto l’annuncio del suo nome come vincitore, sorprendendo molti che non lo consideravano il favorito alla vigilia. La manifestazione si è conclusa con questa premiazione, confermando il successo del cantante campano.

Ore 2.15: la 76esima edizione del Festival di Sanremo si conclude con la proclamazione di un vincitore che pochi spettatori, alla vigilia, avevano indicato come favorito: Sal Da Vinci. In un’edizione caratterizzata da forte eterogeneità di linguaggi musicali, dal pop elettronico alle contaminazioni urban, il verdetto congiunto di pubblico e critica ha premiato una proposta che riafferma la centralità della voce e dell’interpretazione. Il brano vincitore, Per sempre sì, conquista l’Italia con un arrangiamento progressivo, che accompagna l’ascoltatore in un crescendo che trova nella vocalità dell’interprete il suo punto di massima espressione. La serata conclusiva si è chiusa in un’atmosfera densa di emozione, tra applausi prolungati, commozione ed un pizzico d’incredulità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Sal Da Vinci vince il Festival di SanremoSal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Per sempre sì’. SANREMO 2026: SAL DA VINCI VINCE. IL PODIO DEL FESTIVALSi chiude il sipario sul Festival di Sanremo 2026, una straordinaria edizione che ha conquistato il pubblico tra grande musica e colpi di scena. Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante Approfondimenti e contenuti su Sal Da Vinci Temi più discussi: Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo; Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre si - Video; Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. E da adesso nessuno può più metterlo in un angolo; Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì'. Sanremo 2026, la classifica finale: primo Sal Da Vinci ma al Televoto vince SayfEquilibri diversi quelli del Televoto: il secondo classificato Sayf, si è imposto con il 26.4% delle preferenze. Il vincitore Sal da Vinci ha ottenuto il 23.6%. Terza Arisa al 19.2% che supera ... ilsole24ore.com Per sempre sì di Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: la canzone che conquista l’Ariston guardando indietroPer sempre sì non racconta un’evoluzione, ma una permanenza. È come se dicesse: non cambiamo, restiamo qui. E proprio quel restare diventa un valore ... romait.it #Sanremo2026 Sal Da Vinci trionfa nella 76esima edizione del Festival. La serata della finale nel racconto dell'inviata #GR1 Marcella Sullo #saldavinci - facebook.com facebook #Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completa x.com