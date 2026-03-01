Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo

Sal Da Vinci si aggiudica la 76ª edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Per sempre sì’. La manifestazione, che si è svolta in Italia, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e si è conclusa con questa vittoria. La serata finale ha visto la proclamazione del vincitore tra i concorrenti in gara.

Sal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Per sempre sì'. SANREMO 2026: SAL DA VINCI VINCE. IL PODIO DEL FESTIVAL Si chiude il sipario sul Festival di Sanremo 2026, una straordinaria edizione che ha conquistato il pubblico tra grande musica e colpi di scena. Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince l'edizione 76 del Festival davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Al secondo posto Seyf, terzo Ditonellapiaga. E Conti passa il testimone in diretta a Stefano De Martino: sarà conduttore e direttore artistico. Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci. "Dedico questo premio alla mia città", dice il cantante emozionatissimo.