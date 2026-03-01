Sal Da Vinci trionfa a Sanremo l' intervista a Il Mattino | La vittoria di un popolo

Poche ore dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, il cantante napoletano Sal Da Vinci ha rilasciato un'intervista video a Il Mattino, durante la quale ha commentato il suo successo. La vittoria è stata accolta con entusiasmo, e Da Vinci ha affermato che rappresenta un traguardo importante per il pubblico che lo ha sostenuto. La conversazione si è concentrata sui dettagli della vittoria e sulla sua emozione nel riceverla.

A poche ore dalla vittoria del Festival di Sanremo 2026, il napoletano Sal Da Vinci commenta il trionfo parlando in un'intervista video con il giornalista del Mattino, Federico. "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione grande di ieri sera, questo affetto clamoroso... Dopo una settimana intensa di esibizioni, polemiche, applausi e votazioni serrate, il Festival di Sanremo 2026 ha finalmente il suo vincitore. "Chi la dura la vince." Sal Da Vinci lo ha detto dopo la vittoria a Sanremo. E dentro questa frase c'è tutto: gli anni difficili, i sacrifici, la strada in salita. "Questa è la vittoria di tutti quelli che, come me, vengono dal basso", ha aggiunto. Sal Da Vinci iniziò a incidere canzoni quando era ancora un bambino e oltre al cantante ha fatto anche l'attore per il cinema e per il teatro