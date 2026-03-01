Sal Da Vinci trionfa a Sanremo l' intervista a Il Mattino | La vittoria di un popolo

Poche ore dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, il cantante napoletano Sal Da Vinci ha rilasciato un'intervista video a Il Mattino, durante la quale ha commentato il suo successo. La vittoria è stata accolta con entusiasmo, e Da Vinci ha affermato che rappresenta un traguardo importante per il pubblico che lo ha sostenuto. La conversazione si è concentrata sui dettagli della vittoria e sulla sua emozione nel riceverla.

Sanremo, Sal Da Vinci: “La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier”(Adnkronos) – "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione grande di ieri sera, questo affetto clamoroso...

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: vittoria sul filo di lana contro SayfDopo una settimana intensa di esibizioni, polemiche, applausi e votazioni serrate, il Festival di Sanremo 2026 ha finalmente il suo vincitore.

