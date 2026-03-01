Sal Da Vinci ha vinto la 75ª edizione del Festival di Sanremo, confermando le previsioni dell’intelligenza artificiale di Google che lo indicava come favorito. La classifica vede al secondo posto Sayf e al terzo Ditonellapiaga. La manifestazione si è conclusa con la premiazione e la diffusione del video della vittoria.

Sal Da Vinci ha vinto la 75ma edizione del Festival di Sanremo, come da pronostici – per l‘Intelligenza artificiale di Google era il vincitore pressoché sicuro – secondo si è piazzato Sayf, terza Ditonellapiaga. Con la canzone “Per sempre sì” il 56enne cantante napoletano conquista la definitiva consacrazione nel tempio della canzone italiana, dopo il successo in tempi recenti del tormentone “Rossetto e caffè”. Sal Da Vinci ha saputo ben sfruttare l’occasione fornitagli da questo Sanremo dove ha portato una sana iniezione di nazional-pop e buoni sentimenti. Una canzone sul matrimonio che inizia così “È cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

