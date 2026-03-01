Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci La classifica completa

A Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto con il brano “Per sempre sì”. La classifica vede al secondo posto Sayf con “Tu mi piaci tanto” e al terzo Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. La competizione si è svolta con diversi artisti in gara, tutti presentati con i loro brani e posizionamenti ufficiali.

È Sal Da Vinci il vincitore di Sanremo 2026 con il brano "Per sempre sì". Al secondo posto il giovane Sayf in gara con "Tu mi piaci tanto", terza posizione per Ditonellapiaga con "Che fastidio!". Quarto posto per Arisa con "Magica Favola", in quinta posizione Fedez & Masini con "Male necessario".