Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 | Vittoria della gente La dedico a Geolier l'ho sentito ogni giorno

A poche ore dal trionfo a Sanremo 2026, Sal Da Vinci si racconta in un’intervista a Fanpage.it. Il cantante napoletano rivendica con orgoglio le sue radici e il percorso che lo ha portato a conquistare il Leone d’Oro, dopo oltre cinquant'anni di carriera: "Questa è la vittoria di chi come me continua a inseguire i propri sogni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: “Ho tenuto la mano di Sayf perché l’ho sentito come un figlio. Il primo posto lo dedico a Geolier, stacco un pezzo del mio premio e glielo do”Sal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”.

Sanremo 2026, il giorno dopo – Sal Da Vinci: “Andró all’Eurovision. Voglio dividere questa vittoria con Geolier”L’ultimo atto sanremese passa per il racconto della sala stampa in una conferenza in cui Carlo Conti accoglie l’intero podio della 76esima edizione...

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026, il sindaco di Napoli: Ti aspettiamo in Comune per festeggiareNapoli si prepara ad accogliere Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo. Manfredi: Orgogliosi di te e di Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival ... fanpage.it

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo, Salvatore Esposito replica a BiasinDopo la vittoria del brano di Da Vinci, alla discussione si è unito anche l’attore napoletano Salvatore Esposito. tuttonapoli.net

Sal Da Vinci può vincere l’Eurovision L’esperta: «Rischia di essere poco internazionale» x.com

Sal Da Vinci cerca di raggiungere il pubblico ma cade rovinosamente: il video dell’incidente durante l’esibizione a Domenica In Il vincitore del festival di Sanremo 2026 stava cantando “Per sempre sì” - facebook.com facebook