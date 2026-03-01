Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 il sindaco di Napoli | Ti aspettiamo in Comune per festeggiare

Sal Da Vinci ha vinto a Sanremo 2026, e il sindaco di Napoli ha annunciato che sarà accolto in municipio per festeggiare. La città si prepara ad accogliere il cantante, che ha ottenuto il premio durante la kermesse musicale. L'annuncio è stato fatto dal primo cittadino, che ha invitato la popolazione a partecipare alla celebrazione. La vittoria è stata ufficializzata con un comunicato pubblico.

Napoli si prepara ad accogliere Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo. Manfredi: "Orgogliosi di te e di Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival". Manfredi: "Grande Sal Da Vinci, ti aspettiamo in Comune per festeggiare" "Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal Da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra..."